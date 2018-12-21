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Spor

Trabzonsporlu Toure, kemençe eşliğinde türkü söyledi

21 Aralık 2018 21:36

Trabzonspor'un Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure, kemençe eşliğinde şarkı söyledi. Bordo-mavili takımın sezon başında Fransa ekibi Lorient'ten kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Zargo Toure, Trabzon'a çabuk alıştı. Daha önce Karadeniz şarkılarını ve Trabzon'u çok sevdiğini belirten Senegalli oyuncunun kemençe eşliğinde şarkı söylediği görüntüleri ortaya çıktı. Trabzon'da amatör olarak müzik hayatını sürdüren, aynı zamanda bordo-mavili takımın da taraftarları olan Utku Han ve Devren Turan'ı kendi evinde ağırlayan Toure'nin, kemençe eşliğinde çalınan Trabzonspor marşlarına ve Karadeniz müziklerine eşlik ettiği görüldü. Görüntülerin Zargo Toure'nin doğum gününde çekildiği ve 29 yaşına giren oyuncunun kendisine yapılan bu sürpriz karşısında da duygulandığı belirtildi.

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