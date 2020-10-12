T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trabzonsporlu taraftar, TFF Başkanı Özdemir'e böyle sitem etti

"Sen hakemlere el at, Allah da sana el atsın"

12 Ekim 2020 13:29

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı.

Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir'e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, "Başkanım, Trabzonspor'un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Sen hakemlere el at, Allah da sana el atsın. Ben o hakemleri Allah'a havale ettim başkanım" diyerek sitemle beraber istekte bulundu. Bu sözler sonrasında çevredekiler gülüştü.  

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

nihat özdemiradil karaismailoğluyusufelibarajartvinyusufelibarajtaraftartrabzontrabzonsporcem ustaözdemir

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

Salgına karşı önlemlerde sorumlu kim; Erdoğan'a göre "karar yetkimiz yok" diyen Bilim Kurulu birinci derecede sorumlu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın “Kanal İstanbul’da sona gelinmiştir” açıklamasına yanıt: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

Hanefi Avcı, Çakıcı sorusunu pas geçti; Demirtaş ve Kavala için "İnsanları içeri tıkmak için bahane arıyoruz" dedi

Camilerde Koronavirüs denetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim...

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı...

"18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu" sözü, istifa getirdi...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24