Trabzonsporlu taraftar, TFF Başkanı Özdemir'e böyle sitem etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Yusufeli Barajı'nı incelemek ve bir takım ziyarette bulunmak için Artvin'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, semt pazarını gezerken Trabzonsporlu bir taraftarın sitemine maruz kaldı.

Semt pazarını gezerek vatandaşlarla selamlaşan Özdemir'e, bordo-mavili forma giyen bir futbolsever, "Başkanım, Trabzonspor'un hakkı yıllardır yeniliyor, bu insanlara yazık. Sen hakemlere el at, Allah da sana el atsın. Ben o hakemleri Allah'a havale ettim başkanım" diyerek sitemle beraber istekte bulundu. Bu sözler sonrasında çevredekiler gülüştü.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi.

Kaynak: İHA