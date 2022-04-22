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Spor

Trabzonspor'un olası şampiyonluğunu gösteren dev afiş, kent meydanına asıldı

"İlerleyen günlerde diğer efsanelerimize de yer vereceğimiz bir çalışma yapacağız”

22 Nisan 2022 13:16

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk için an itibariyle en büyük aday olan Trabzonspor’un taraftarları, olası şampiyonluk öncesinde özel bir afiş yaptırarak kent meydanına astı. 

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