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Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman sert konuştu: Trabzonspor naz çekmez!

01 Temmuz 2018 15:31

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiği günden bugüne yaşanan süreci ve takımın son durumunu basın mensuplarıyla paylaşan Karaman, transfer konusuna da açıklık getirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kendisini tamamen takıma verecek oyuncularla sezona başlayacaklarını söyledi. Karaman, "Ruhu ve yüreği burada değilse beni şampiyon yapacağını da bilsem kimsenin nazını çekmem. 'Ben buranın parçasıyım, başladığım işi yarım bırakmam, sonuna kadar götürürüm' diyen insanlarla devam edeceğim. Bunun içerisine altyapıdan gelen oyuncular da dahil. Herkes ayağını yere basacak. 18 yaşındaki oyuncu karşıma menajerle çıkmayacak. Trabzonspor naz çekmez. Yeter" diye konuştu.

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