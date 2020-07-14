Trabzonspor taraftarının 'mağlubiyet' isyanı gündem oldu: Hayallerimizi çaldınız

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Denizlispor'a yenilerek yara alan Trabzonspor'da taraftarlar teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yönetime tepki gösterdi. Çektiği videoda isyan eden bir taraftar, "Ben burada can çekişiyorsam senin yüzünden, yönetimin yüzünden. Skora bak, milyonlarca taraftarın hayalini çaldınız" dedi. Taraftarın tepkisi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Hüseyin Çimşir ve yönetime tepki gösterdi.

Denizlispor'un ikinci golü sonrası sosyal medyada video paylaşan bir Trabzonspor taraftarı "2-1 yeniliyoruz. Bu senin yüzünden Hüseyin hocam. Ben burada can çekişiyorsam senin yüzünden, yönetimin yüzünden. Skora bak, milyonlarca taraftarın hayalini çaldınız" sözleriyle isyan etti.