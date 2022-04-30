Trabzonspor'un otobüsü, Medical Park'ta meşalelerle karşılandı

30 Nisan 2022 19:25
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise maç fazlasıyla bordo-mavililerin 8 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada bulunuyor.
Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.
Stada girişte 500 metre mesafeyi 30 dakikada ancak geçebilen takım otobüsü stada giriş yaparken, taraftarlar takımlarına yoğun tezahüratlarda bulundu.
Trabzonspor takım otobüsünün, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak Medical Park stadyumuna doğru gittiği o anlar kameralar tarafından kaydedildi.
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