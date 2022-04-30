T24 LogoT24 Logo
Haberler

Trabzonspor'un otobüsü, Medical Park'ta meşalelerle karşılandı

30 Nisan 2022 19:25

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Trabzonspor 76 puanla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ise maç fazlasıyla  bordo-mavililerin 8 puan gerisinde 68 puanla 2. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde, Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluğunu ilan edecek.

Stada girişte 500 metre mesafeyi 30 dakikada ancak geçebilen takım otobüsü stada giriş yaparken, taraftarlar takımlarına yoğun tezahüratlarda bulundu.

Trabzonspor takım otobüsünün, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılarak Medical Park stadyumuna doğru gittiği o anlar kameralar tarafından kaydedildi. 

 

TrabzonsporFraport TAV AntalyasporTrabzonspor takım otobüsüMedical ParkAtilla Karaoğlanşampiyonluk

Diğer Videolar

CHP'li Erbay'dan iktidara çağrı: Taksici esnafı nefes almak istiyor; seslerine kulak verin

İyi Partili Öztürk: Uçaklardan toplanan üst geçit parası, keyfi uçak konfigürasyonu yerine havacılık altyapısında harcanamaz mıydı?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Rapçi Uzi, hayranının üzerine atlamasıyla yere düştü

HDP'li Gergerlioğlu'dan Van'daki gözaltı görüntülerine tepki: 1990'lı yılları hatırlatmıştır; polis şiddeti toplumu tehdit ediyor

Otomobil çarptı, 1 saat sonra işine döndü: "Biz 9 canlıyız, sıkıntı yok"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24