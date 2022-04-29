Trabzonspor, taraftarı ile buluştu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan ve şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, bu maçın son antrenmanını taraftarı önünde Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 12 bin dolayında taraftarı önünde meşaleler ve 'Şampiyon Trabzonspor' tezahüratlarıyla Antalyaspor maçına hazırlıklarına sürdüren bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu antrenman öncesi taraftarlar, üçlü çektirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular da tek tek taraftarları da selamladı.

Trondsen ve Peres'in yer almadığı antrenmanda Hüseyin Türkmen takımdan ayrı koşu yaptı. Nwakaeme ise takımla çalışmalara başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

Antrenman bitiminde teknik direktör Abdullah Avcı, kucağında çocuğu olan bir baba ile fotoğraf çektirdi.

Bir taraftar, "Hocam seni yaratana kurban olayım. Ben 32 yıl bekledim, her yerde bekledim. Biz yaşayamadık. Şimdi çocuğumla birlikte yaşıyorum. Ama şu çocuğa yaşattınız ya Allah sizden razı olsun" dedi. Bunun üzerine de Avcı, "Hepimizden razı olsun. Keyfini çıkartın" dedi.

Kaynak: İHA