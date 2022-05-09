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Trabzonspor şampiyonluğu İstanbul Yenikapı'da kutladı

09 Mayıs 2022 09:18

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor kutlamaları İstanbul'da kutladı.

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesiyle Trabzon'da sabaha kadar süren şampiyonluk kutlamaları dünya çapında gündem olmuştu. Trabzonspor’da şampiyonluk kutlamaları İstanbul’da devam etti. Yenikapı Meydanı'nda toplanan binlerce Trabzonspor taraftarı, meşale, havai fişek ve tezahüratlarla şampiyonluklarını kutladı.

Kutlamalara katılan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu taraftarlara seslendi:

“4 sene önce yönetime geldiğimiz zaman sizler için çok zor olduğunu bildiğimiz bir şey istedik. 3 sene sabredin, 4’üncü sene bu takımı ayakta alkışlayacaksınız dedim. Ve bugün biz burada, Trabzon’da, Bursa’da, Urfa’da, Diyarbakır’da, Almanya’da, Belçika’da, Fransa’da, İngiltere’de, Amerika’da bu takımı ayakta alkışlıyoruz. Sabrınız için teşekkür ediyorum."

 

Trabzonspor

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