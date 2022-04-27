Trabzonspor'dan 'Mutluluğa kurşun sıkma' mesajı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar öncesi yayınladığı video ile 'mutluluğa kurşun sıkma' dedi. Videoda Bordo-mavili kulüple efsane olmuş ve özdeşleşmiş isimler canlandırıldı.

Trabzonspor, bir taraftan kutlamaların hazırlığını yaparken diğer taraftan ise uyarıcı mesajlar yayımlıyor.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, "Dozer Cemil Eren Bülbül Kazım Koyuncu Mustafa Çelik Nazmiye Nine Özkan Sümer ve daha niceleri... Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz" notuyla yayınlanan videoda 'Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın mutluluğa kurşun sıkmayın' mesajı verildi.