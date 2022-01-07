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Spor

Trabzonspor'dan Cem Yılmaz göndermeli Edin Visca paylaşımı

Paylaşımı alıntılayan Cem Yılmaz: Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun

07 Ocak 2022 12:38

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için hazırladığı Cem Yılmaz göndermeli videoyu sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımı alıntılayan Cem Yılmaz ise "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

Başakşehir’in Bosna Hersekli yıldızı Edin Visca için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, deneyimli hücum oyuncusunu resmen kadrosuna kattı.

Cem Yılmaz'ın "Diamond Elite Platinum Plus" isimli gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki "Çay Elinden Öteye"türküsünü söyleyen Visca'nın videosu "Dikkat Edin" mesajıyla paylaşıldı.

Paylaşımı alıntılayan Cem Yılmaz ise "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

 

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