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Spor

Trabzonspor Asbaşkanı: Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararı politik

25 Nisan 2018 20:29

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili verilen kararın politik verilmiş bir karar olduğunu belirterek, "Herhalde dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karar verilmezdi" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, sporda şiddetin en önemli hadiselerden biri olduğunu söyledi. Şiddeti hiçbir sporseverin normal karşılamasının mümkün olmadığını belirten Hacısalihoğlu, "Sporun temel felsefesi zaten dostluk, barış, kardeşliktir. Bu felsefede şiddeti görmemezlikten görmek, olağan karşılamak mümkün mü? Politik bile olsa, bunu spor politakası açısından söylüyorum, kendi yaptığı hataları insanların örtmemesi, üzerine gitmesi lazım. Kanadı, kanamadı, kafasına vurdu vurmadı, bunları kınamak lazım. Yanlışa prim vererek yanlışları nasıl önleriz" diye konuştu.

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