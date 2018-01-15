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Trabzon'da pistten çıkan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Ocak 2018 14:21

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, dün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası uçuşa kapatılan havalimanında ilk sefer dün gerçekleştirildi.

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