Trabzon'da pisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacak

Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan, bir daha uçurulamayacağına karar verilince apronda bekletilmeye başlanan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağının teknik aksamı ve bazı parçalarının sökülme işlemine başlandı. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, hizmet dışı kalan uçağı satın alan şirketin direktörü Dennis Richard Lewis görüşüp el sıkıştıklarını, uçağın ilçedeki sahil alanına entegre edilip, millet kıraathanesi olarak kullanılacağını söyledi.