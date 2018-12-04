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Trabzon'da 'haç sembollü' yapı tartışması

04 Aralık 2018 17:31

Karadeniz'e son yıllarda akın eden Araplar, hayran kaldıkları bölgede konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Kayabaşı Yaylası'nda, iki Arap ailenin satın aldığı arsa üzerine inşa ettirdiği villaların dış cepheleri, Hristiyanların dini sembolü 'haç' işaretini anımsattığı iddiasıyla tepki çekti. Yayla sakinleri, görünüme karşı da önlem alınmasını istedi. Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde turizm merkezleri ve doğa parklarını tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Bazı Araplar ise arsa tercihlerini yaylalardan yana kullanıyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizden 1800 metre yükseklikteki Kayabaşı Yaylası'nda, iki Arap ailenin satın aldığı arsa üzerine inşa ettirdiği imar ruhsatlı villaların dış cepheleri, Hristiyanların dini sembolü 'haç' işaretini anımsattığı iddiasıyla tartışma yarattı. Yayla sakinleri, inşaatlarında sona gelinen yapıların dış cephelerine yönelik tepkilerini dile getirerek, görünüme karşı da önlem alınmasını istiyor.

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