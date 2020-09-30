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Trabzon Emniyet Müdürü: Onlarca hilal bıyıklı bozkurtum, 'Sayın müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyorlar

30 Eylül 2020 15:17

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, bir özel harekat polisinin şahidi olarak katıldığı törende "Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurdum da 'Sayın müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyorlar" dedi. 

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper bir polisin nikahında bulunuyor. "Karabağ‘a ne zaman gidiyoruz diyen Özel Harekat aslanlarından Fatih’imiz ve eşi Ayşegül’ün merasimine katıldık..." notuyla paylaşılan videoda Alper şunları söylüyor:

"Bugün benim benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bozkurdumun nikahına geldim. Burada onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da 'Sayın müdürüm bizi ne zaman Karabağ'a gönderecek' diye bekliyorlar. Karabağ'ın göbeğine Türk'ün bayrağını Türk'ün sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel harekat şubesi öyle bir şubedir ki; buradaki yiğitler, buradaki aslanlar şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar, cepheden cepheye yeri geldiği zaman sorar."

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