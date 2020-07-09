Trabzon'da sağanak yağışın neden olduğu selde 15 işçi kıl payı kurtuldu, mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Trabzon’un Yomra ilçesindeki öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış sele neden oldu. İlçedeki yol yapım şantiyesinde çalışan 15 işçi selden kıl payı kurtuldu. Selin geldiği esnada uyuyan bir işçi ise arkadaşının yardımıyla camı kırarak yaşama tutundu. Yomra ilçesine bağlı Kıratlı mahallesinde mahsur kalan 14 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, selde can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Trabzon’un Yomra ilçesinde sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu.

Bazı derelerin su seviyesi yükselince taşkın riski oluştu.

Özdil-Oymalı grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı grup yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Oymalı deresinin taşması sonucu ise karayolunda farklı noktalarda asfalt çöktü.

DHA’nın haberine göre Gülyurdu mahallesinde yol inşaatı için kurulan şantiyeyi sel bastı, 15 işçi kaçarak kurtuldu.

Şantiye çalışanı Ayhan Yakup Çebi, sel sularının aniden geldiğini görünce kaçtıklarını belirtti.

Yomra ilçesine bağlı Kıratlı mahallesinde ise 14 kişi, iki konutta mahsur kaldı.

Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, tahliye edilerek güvenli alana ulaştırdı.

Kentin Sürmene ilçesinde ise sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu göle döndü, sürücüler araçları ile güçlükle ilerledi.

Rize’de de etkili olan sağanak nedeniyle Güneysu, Derepazarı ve İyidere ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: İHA - DHA