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Otopark kazısında Roma kalıntıları bulunmuştu; rapor hazırlanıyor

Trabzon'da bulunan M.S. 117-118 yıllarına ait kalıntıların durumu netlik kazanacak

25 Mart 2021 12:39

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı mevkiinde yaklaşık 1 ay önce Büyükşehir Belediyesi’ne ait otopark projesine ait kazı çalışmasında mimari kalıntılara rastlandı. Daha sonra Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılardan elde edilen bulgular Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu'na gönderilecek. 

5 bin metrekare genişliği bulan alanda kazı çalışmalarında Kral Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surlarının Güneydoğu köşesine ait kalıntılar, Roma kralı Justinyanus dönemine ait milattan sonra 6. yüzyıl olarak tarihlendirilen sur duvarının bir bölümü ve Geç Bizans dönemi olarak bilinen 1460 yılına tarihlendirilen hendek duvarı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar sonucu ulaşılan mimari kalıntılar ve Trabzon Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanacak bilimsel rapor, Kültür Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kuruluna gönderilecek. Kazı alanı ve projenin akıbeti Bakanlık ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin alacakları kararlar neticesinde belli olacak.

Müze Başkanlığı tarafından daha geniş kapsamlı planlı arkeolojik kazılar yapılabileceği ve buluntuların turizme kazandırılması planlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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