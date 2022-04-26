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Trabzon'da köpek dövüştüren kişiye gözaltı

Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında ‘hayvanlara eziyet etmek’ten adli ve idari soruşturma başlatıldı

26 Nisan 2022 16:35

Trabzon'un Sürmene ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen H.D. (27) jandarma ekiplerince yakalandı.

Sürmene ilçesindeki karla kaplı arazide 2 köpeğin dövüştürüldüğü anlar, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken paylaşım sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ve Sürmene İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen H.D.’yi yakaladı. H.D. gözaltına alınırken, el konulan köpekler barınağa teslim edildi.

Sorgusunun ardından serbest bırakılan H.D. hakkında ‘hayvanlara eziyet etmek’ten adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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