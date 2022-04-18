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Trabzon’da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı

Heyelanda boş halde tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı

18 Nisan 2022 11:04

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu Oylum Mahallesi’nde boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okul, toprak yığını altında kaldı. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, 2 evin boşaltıldığı bölgede irili ufaklı devam eden heyelan anları da kameraya yansıdı.

İlçenin yüksek kesimlerinde karın ani hızlı erimesi sonucu toprağın yumuşamasıyla sabah saatlerinde Oylum Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan gelen heyelan, evler ve yolu da aşarak Küçük Dere’ye ulaştı.

Heyelanda boş halde tek katlı 3 ev, kullanım dışı okul ve lojman toprak altında kaldı. Heyelanda toprakla dolan mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı, riskli olduğu değerlendirilen 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

 

TrabzonheyelanOylum MahallesiSürmene ilçesi

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