Trabzon'da "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında gerginlik çıkmıştı. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamalarda Akşener için "Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor, onun ardından memleketim Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel bir ders veriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sloganlı karşılama

İyi Parti Genel Başkanı Akşener Artvin'e esnaf ziyaretine gitmek için indiği Trabzon Havaalanı'nda davul zurna ile karşılandı.

Akşener’i karşılamaya gelen vatandaşlar “Gençlerin umudu Meral Akşener" ve "Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganlarını attı.

Slogan atan gençlerin yanına giderek onlarla ayaküstü konuşan Akşener, horon tepen halk oyunları ekibini de bir süre izledi.

Akşener, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdikten sonra Artvin’e gitmek üzere havaalanından ayrıldı.

Kaynak: ANKA