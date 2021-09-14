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Trabzon'da "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganları

Akşener, Trabzon Havaalanı’nda "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı ile karşılandı

14 Eylül 2021 14:06

İyi Parti Lideri Meral Akşener il gezilerine devam ediyor. Akşener, Ardahan’daki programı için indiği Trabzon Havaalanı’nda "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganı ile karşılandı.

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