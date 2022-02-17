Trabzon'da 6 katlı binanın en üst katına cami inşa edildi, girişi mağazadan yapılıyor

Trabzon'un en işlek sokağı olan Uzun Sokak’ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı.

Yaz aylarında yatsı namazı kılınamıyor

Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

''Cemaatimiz arttı''

Cami ve mağazanın bulunduğu binanın sahibi Mustafa Usta, “Bu camiyi rahmetli annemin ruhu için kardeşlerimle beraber yaptırdık. Binayı sonra kiraya verdik. Mağaza sahibi de caminin en üst katta olmasını uygun gördü. Önce en alt kata yapmayı planlamıştık camiyi. Camimiz en alt katta, bodrumda kalmasın mağazanın en güzel yerinde en üst katta olsun, istedik. Caminin önünde de büyük bir balkon kısmı var. İnsanların oraya gelip çay içme yerleri de var. Mağaza içinde 2 büyük asansör var. Merdivenleri var. Camiye girişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Allah’a şükürler olsun ki cemaatimiz de arttı. Cuma günleri dolu. Balkon kısmına da seccade atıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA