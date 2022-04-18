Trabzon'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolunun Araklı ilçesi Yalıboyu mevkisinde meydana geldi. Rize istikametine giden F.D. idaresindeki otomobil, sollama sırasında kontrolden çıkarak, aynı şeritteki Tolunay Deniz’in kullandığı otomobile yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak karşı yöne geçen 2 otomobilden biri TIR altına girdi, diğeri de devrildi. Arkadan gelen başka bir otomobilin de çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu.

Kazada iki otomobilin sürücüleri yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tolunay Deniz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluşurken, ulaşım da aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik, 2 saat sonra normale döndü.

Dört aracın karıştığı ölümlü kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA