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Spor

TPFD Başkanı Hakan Ünsal: "Bu kadro yapısı Galatasaray'ı zorlayacaktır"

06 Temmuz 2018 17:40

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın şu anki kadrosuyla Devler Ligi'nde zorlanacağını belirterek, "Bu kadro yapısı Galatasaray'ı biraz zorlayacaktır. Fatih Terim hoca tabii ki bu konuda daha fazla yetki alıp devreye girecektir ancak Şampiyonlar Ligi için de transfer gerektiği ortada. Daha az maliyetli oyuncularla bunu çözeceklerdir. Kulüpler daha dikkatli olmak zorunda. Sayın Mustafa Cengiz başkan da bu konuda çok hassas. Aslında doğru olanı yapıyor" dedi.

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