'Tosuncuk'un köylüleri konuştu: "Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır"

'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın memleketi Giresun’da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın’ın memleketinde köy sakinleri, köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira para toplayarak yurt dışına kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye’ye getirildi.

Mehmet Aydın’ın memleketi olan Aydınlar köyünde köy sakinleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, köylerinden böyle bir dolandırıcının çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın’ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa'da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz” ifadelerini kullandı.