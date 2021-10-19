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"Torunum tutturdu çikolatalı yumurta al diye, sordum 10 lira, ben bunu ne yapayım"

19 Ekim 2021 11:58

Sokak röportajı sırasında geçim sıkıntısı anlatan bir kadın, torununun istediği yumurtayı alamadığını söyleyerek hayat pahalılığını anlattı.

TELE1 ekibinin mikrofon uzattığı emekli bir kadın, torununa istediği çikolatayı alamadığını anlattı.

TELE1 ekibine konuşan bir kadın, “Bu torunum. Tutturdu yumurta diye. ‘Anneanne bana yumurta alacaksın’ Gittim sordum ne kadar çikolatalı yumurta, dedi 10 lira. E ben napayım canım benim? Durumumuz içler acısı” diye konuştu.

 

torununa yumurta alamayan vatandaştele 1sokak röportajı

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