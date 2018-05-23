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Torunları, gelini tarafından öldürülen dede: Cinayetin nedeni cehalet

23 Mayıs 2018 16:29

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün gece anneleri tarafından öldürülen Kübra (8) ve Beren'in (5) dedesi Adil Alver, katil zanlısı gelini Lütfiye Alver için "Ne oldum delisi oldu. Nankör. Cinayetin nedeni cehalet. Sadece cehalet" ifadelerini kullandı. Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde oturan ev kadını Lütfiye Alver, dün gece eşi işteyken cinnet getirdi. Anne Alver, kızı Kübra'yı bıçaklayarak, Beren'i ise boğarak öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kentteki bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cansız bedenlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kübra ve Beren'in, otopsi sonrası Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Torunlarının yasını tutan Adil Alver, olayla ilgili konuştu. Adil Alver, "Gelinim ne oldum delisi oldu. Nankör. Evini görseniz. Oğlum ona süt getirir, kuş sütünü bulur getirir. Cehalettir. Nedeni cehalet. Cahil insandan her şey bekle. Okumuş insandan bir şey bekleme. Herhangi bir sorunu yok. Ufak bir şizofreni gibi durumu yok. Sadece cehalet. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'nda, ikindi namazı sonrası toprağa vereceğiz. Oğlum şokta. Yanında 10 kişi duruyor. İki tane pırlanta gibi torunum vardı" dedi. Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan anne Lütfiye Alver'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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