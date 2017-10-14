Toroslar'ın eteklerinden Güney Kore'ye 'Üçtelli Yolculuğu'

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşamlarının büyük bölümünü dağlarda geçiren çobanların çaldığı bir saz türü olan 'üçtelli'yi icra eden Üçtelli Quartet grubu, Güney Kore'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Sori Uluslararası Müzik Festivali'nde konser verdi. Dost Ali Yaşar, Osman Kırca, Ali Ulutaş ve Mehmet Günay Eser'den oluşan Üçtelli Quartet grubu, Jeonju kentindeki konserde gördükleri ilgi üzerine bu kez başkent Seul'da sahneye çıktı. Çok büyük bir festivalin konuğu olduklarını ifade eden müzisyen Mehmet Günay Eser, şöyle dedi: "Dağlarda, üçtellinin yaşayan en son temsilcisi olan Ali Ulutaş ve Osman Kırca ustalarımızın yanındaki 2 çırak olarak grubu kurduk. 2 yıldan bu yana iletişimde olduğumuz Güney Koreli dostlarımız vardı. Tarsus'a gelip yerel ustalarla tanıştılar, projelerimizi incelediler. Daha sonra da bizi Güney Kore'nin en büyük festivallerinden olan Sori Uluslararası Müzik Festivali'ne davet ettiler. Ustalarımız ilk kez köylerinden çıkıp yurtdışına gitme fırsatı buldular. Orada yerel müziğimizi ve kültürümüzü tanıtma şansı bulduk. Bizim müziğimizi de çok beğendiler, hoşlarına gitti." Binlerce kişinin katıldığı bir festivalde sahneyı çıktıklarını anlatan Eser, şöyle devam etti: "Atölyeler de gerçekleştirdik ve üçtelli bağlama ilk kez Uzakdoğu'ya gitmiş oldu, Güney Kore'de tanıtılmış oldu. Çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Özellikle minik Koreli dostlarımız üçtelli saza yakından bakıp incelediler, çalmaya çalıştılar. Türkiye'de bile birçok insanın bilmediği ve kaybolmakla karşı karşıya olan bir çalgı. Dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz üçtelli sazı. Geleneksel ve halk kültürümüzün farklı coğrafyalara gidip tanıtılması çok önemli. Koreli dostlarımızdan 4'ü, üçtelli saz aldılar bizden ve çalmaya başladılar. Belki yıllar sonra oradan çok önemli üçtelli icracıları çıkabilir."