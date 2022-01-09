Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmenin müdüre yakalandığı anlar...

Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen arkasından gelen okul müdürünü fark etmeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yonca Evcimik’in “Bandıra Bandıra” şarkısını söyleyen öğretmen öğrencileri coştururken arkasından gelen okul müdürünü fark etmedi. Öğretmenin şarkıya devam ettiği anlarda müdür bir yandan gülerken bir yandan da mimikleriyle öğrencilere durumu fark ettirmemelerini söyledi.

Öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.