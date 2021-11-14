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Torbacının aracına yaptırdığı özel düzenek polisin dikkatinden kaçmadı

Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

14 Kasım 2021 08:58

İstanbul Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polisi, Gayrettepe’de şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilin vites bölümündeki kabloları birbirine temas ettirince uyuşturucu zulasını ortaya çıkarttı. Radyonun arka bölümünde raylı sistemle açılan zuladan çok miktarda uyuşturucu ve tabanca ele çıktı.

Zulanın içerisine bakan ekipleri, ruhsatsız tabanca, şarjör, 42 adet mermi, 14 parça satışa hazır uyuşturucu madde, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 630 lira ele buldu. 

Gözaltına alınan torbacı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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