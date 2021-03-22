Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için eylemlerine devam edecek; "Hayatlarımızdan da, eşit yaşamaktan da vazgeçmiyoruz"

Kadına şiddete karşı bütünlüklü ve kapsayıcı politikalar öngören İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla feshedilmesine tepkiler sürüyor.

Kadınlar Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını protesto etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarında meydanlara çıkacak.

Kadınlar Birlikte Güçlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayatlarımızdan da, eşit yaşamaktan da vazgeçmiyoruz" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

''Kaybedecek, sessiz kalacak, duracak vaktimiz yok. İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alanlar aynı söylemlerle tüm haklarımızı hedef alıyor. Hayatlarımızdan da, eşit yaşamaktan da vazgeçmiyoruz. Tek kişinin tüm kadınlar adına karar verdiği düzeni kabul etmiyoruz. Bu hafta her gün pek çok mahallede, sokakta

; 21:00'de

pencerelerde, balkonlarda ses çıkarma eyleminde buluşuyoruz.

Bu Cumartesi ise saat 15.00’te yine Kadıköy rıhtımda daha da kalabalık olacağız. Bu hayat bizim!''