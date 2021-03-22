Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için eylemlerine devam edecek; "Hayatlarımızdan da, eşit yaşamaktan da vazgeçmiyoruz"

Kadına şiddete karşı bütünlüklü ve kapsayıcı politikalar öngören İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla feshedilmesine tepkiler sürüyor.
Kadınlar Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını protesto etmek için İstanbul'un çeşitli noktalarında meydanlara çıkacak.
Kadınlar Birlikte Güçlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayatlarımızdan da, eşit yaşamaktan da vazgeçmiyoruz" dedi.
Açıklamada şöyle denildi:
''Kaybedecek, sessiz kalacak, duracak vaktimiz yok. İstanbul Sözleşmesi’ni hedef alanlar aynı söylemlerle tüm haklarımızı hedef alıyor. Hayatlarımızdan da, eşit yaşamaktan da vazgeçmiyoruz. Tek kişinin tüm kadınlar adına karar verdiği düzeni kabul etmiyoruz. Bu hafta her gün pek çok mahallede, sokakta; 21:00'de pencerelerde, balkonlarda ses çıkarma eyleminde buluşuyoruz. Bu Cumartesi ise saat 15.00’te yine Kadıköy rıhtımda daha da kalabalık olacağız. Bu hayat bizim!''
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan kadınların eylem takvimi şöyle:
22 Mart Pazartesi
18.00 Avcılar Deprem Anıtı
18.00 Alibeyköy Cengiz Topel Dörtyol
18.30 Fatih Kocamustafapaşa Meydanı
18.30 Eyüp Güzeltepe Meydanı
18.30 Atakent/Küçükçekmece Ali İsmail Korkmaz Parkı
19.00 Sarıyer Ömürtepe Meydan
19.00 Şişli Pangaltı Metro çıkışı
21.00 - Balkon ve pencerelerden #İstanbulSözleşmesiİçinSesÇıkar eylemi
24 Mart Çarşamba
18.30 Bakırköy Meydan
27 Mart Cumartesi
15.00 Kadıköy Beşiktaş İskelesi
Diğer yandan kadın cinayetleri, kadına şiddet, çocuk istismarı dosyalarında veri tabanı oluşturulmasına öncülük yapan Toplumsal Cinsiyet Hukuk Çalışmaları Grubu'nun da İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkarak yargıdaki cinsiyetçi tutumları da teşhir edeceklerini açıkladı.