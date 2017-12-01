T24 LogoT24 Logo
Haberler

Toplu taşımada oturmak için bu yöntemi uyguluyor!

01 Aralık 2017 20:46

Çin'de yaşayan bir genç metroda oturabilmek için ilginç bir yöntem uyguladı. YouTube'da yayınlanan bir videoya göre, Çinli bir genç metroda oturabilmek için kendini yere atıp kriz geçiriyormuş gibi davrandı. O sırada etraftakiler de oturduğu yerlerden kalktı. Bu durumu fırsat bilen genç, muzaffer bir edayla boş koltuklardan birine oturdu. Görüntüler, internet kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri genci gerçekten kriz geçirenlerle alay etmekle suçlarken, kimileri de ‘kurnazlığı' nedeniyle takdir etti.

ETİKETLER

toplu taşımatoplu taşımada oturma kurnazlığıkurnazlıktoplu taşıma yer kavgasıçin

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2020

Gelecek Partisi'nden 'Ege Adaları' paylaşımı: Hangisi doğru söylüyor; Akar mı, Çavuşoğlu mu?

Kobe Bryant destek tweeti atmıştı; Soma faciasında yaşamlarını yitiren madencilerin aileleri Bryant'ı andı

Elazığ depreminin MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Yoldan çıkan kamyonet otoparka düşüp park halindeki aracı böyle ezdi

Manisa'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24