Toplu taşımada oturmak için bu yöntemi uyguluyor!

Çin'de yaşayan bir genç metroda oturabilmek için ilginç bir yöntem uyguladı. YouTube'da yayınlanan bir videoya göre, Çinli bir genç metroda oturabilmek için kendini yere atıp kriz geçiriyormuş gibi davrandı. O sırada etraftakiler de oturduğu yerlerden kalktı. Bu durumu fırsat bilen genç, muzaffer bir edayla boş koltuklardan birine oturdu. Görüntüler, internet kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri genci gerçekten kriz geçirenlerle alay etmekle suçlarken, kimileri de ‘kurnazlığı' nedeniyle takdir etti.