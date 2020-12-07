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Toplu taşıma araçlarına Koronavirüs denetimi

07 Aralık 2020 10:12

Koronavirüs salgınına karşı trafik polislerince otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Koronavirüs salgınına karşı trafik polisleri tarafından Bostancı Köprüsünde denetim yapıldı. Otobüs, hatlı minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde araç sürücülerin belge ve ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca araç sürücüleri ve yolcular polis memurları tarafından korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

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