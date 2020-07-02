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Toplantıya alınmayan baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişi sürüyor: İstedikleri yasayı çıkartsınlar; değiştiremeyecekler

"Avukatlık Yasası görüşülüyor; baro Başkanları içeri giremiyor"

02 Temmuz 2020 18:31

AKP'nin çoklu baro teklifinin ele alınacağı TBMM Adalet Komisyonu toplantısına baro başkanlarının da katılma isteği reddedildi.

TBMM'nin Çankaya giriş kapısı önüne gelen baro başkanlarının içeri girmesine izin verilmedi.

Komisyondaki görüşmelere katılma talepleri daha önce geri çevrilen baro başkanları Meclis'e de alınmadı. Komisyon toplantısı devam ederken baro başkanlarının Meclis önünde bekleyişi sürüyor.

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar da Meclis önünde bekleyen baro başkanlarını ziyaret etti. Sancar baro başkanlarına "Birlikteyiz. Bu hepimizin mücadelesi. İstedikleri yasayı çıkartsınlar. Değiştiremeyecekler. Bekledikleri o artı ve sadakati yakalayamayacaklar" dedi. 

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Twitter hesabından baro başkanlarının Meclis önünde beklediği anların fotoğrafını paylaştı. Durakoğlup paylaşımına, "Avukatlık Yasası görüşülüyor; baro Başkanları içeri giremiyor. Bu fotoğrafı kimseye göstermeyelim. Ben utanıyorum" notunu düştü. 

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