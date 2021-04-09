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Top toplayıcı çocuk, Romalı futbolcunun yüzüne top fırlattı: "Yaptığına saygı duyduğumu söyleyemem ama anlayabiliyorum"

"Böyle bir durumda rakibin zaman geçirdiğini görmek beni de rahatsız ederdi"

09 Nisan 2021 14:19

Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Roma karşılaşmasını İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazanırken, yaşanan olay her şeyin önüne geçti. Maçın son anlarında Roma'nın savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'ye sinirlenen top toplayıcı, İtalyan oyuncunun suratına doğru sert bir şekilde top fırlattı. Göğsüne isabet eden topun ardından kendisini yere bırakmaya hazırlanan Calafiori bir anda toparlandı ve top toplayıcının üzerine yürüdü. Maçtan sonra olay hakkında konuşan Calafiori, aptığına saygı duyduğumu söyleyemem ama anlayabiliyorum" dedi. 

Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax'a konuk olan Roma, Lorenzo Pellegrini ve Roger Ibanez'in attığı gollerle 2-1 galip gelirken, ev sahibi ekibin tek golü 39'da Davy Klaasen'den geldi.

Son anlarda skoru korumaya çalıştılar

Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Ajax, 53. dakikada Dusan Tadic'in kaçırdığı penaltı sonrasında farkı 2'ye çıkarma fırsatını da tepti. Maçın 84. dakikasında Roger Ibanez'in golüyle 2-1 öne geçen Roma ise, maçın son anlarında süreyi eriterek üstünlüğünü korumaya çalıştı.

Fırlattığı top göğsüne isabet etti

Dakikalar 90+4'ü gösterirken taç atışı kullanmaya hazırlanan Roma'nın sol beki Riccardo Calafiori, ağır şekilde hareket ederken önündeki topu almadı ve yürümeye devam etti. Calafiori'ye sinirlenen top toplayıcı çocuk, İtalyan oyuncunun suratına doğru sert bir şekilde top fırlattı. Göğsüne çarpan topun ardından kendisini yere bırakmaya hazırlanan Calafiori, bir anda toparlandı ve top toplayıcının üzerine yürüdü.

"Saygı duymuyorum ama anlayabiliyorum"

Yan hakemin araya girmesiyle gerginlik kısa sürerken, maçın hakemi Romalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Maçtan sonra olay hakkında konuşan Calafiori, "Neyse ki sakin kalmayı başardım. Böyle bir durumda rakibin zaman geçirdiğini görmek beni de rahatsız ederdi. Yaptığına saygı duyduğumu söyleyemem ama anlayabiliyorum" şeklinde konuştu.

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