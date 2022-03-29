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Tonlarca ağırlıktaki karın araçların üzerine düşme anı kamerada

Yaşanan olayda; şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, 4 araç kullanılmaz hale geldi

29 Mart 2022 20:50

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çatıda biriken karların yol kenarında park halinde duran araçların üzerine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatvan ilçesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda 4 araç kullanılmaz hale gelmişti. Üç katlı bir iş yerinin çatısında biriken tonlarca ağırlıktaki karın park halindeki araçların üzerine düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde; binanın çatısındaki tonlarca ağırlıktaki karların bir anda araçların üzerine düştüğü görülüyor.

Yaşanan olayda; şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, 4 araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

bitlistatvankarçatı

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