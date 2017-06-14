Tonlarca ağırlıktaki kabinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Vinç ile kaldırılan güvenlik kabini üzerine çıkan kişinin ölümden döndüğü anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay Ankara Sincan'daki Organize Sanayi'nde meydana geldi. TIR dorsesindeki zırhlı güvenlik kabini vinç yardımıyla yere indiriliyordu. Oldukça ağır olan kabin kaldırılırken üzerine TIR şoförü çıktı. Kabin kaldırılırken bir anda halat koptu. Tonlarca ağırlıktaki kabin, TIR ile vincin arasına düştü. Bu sırada yere düşen TIR şoförü kabin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar da çevredeki işçilerden çığlıklar yükseliyor. Çevredekiler hemen ölümden dönen TIR sürücüsünün yanına koşuyor. TIR sürücüsü uzun süre olayın şokunu atlatamıyor.