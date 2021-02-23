Ton balıklarının paketlenme görüntüleri tepki çekti

Sosyal medyadan yayınlanan bir videoda, ton balıklarının paketleme aşamasına dair görüntüler yer alıyor.

Videoda çıplak elle dokunulan ton balıklarının yapılma aşamasında hijyen kurallarına dikkat edilmediği görülüyor.

Twitter'da 'Denetle' hesabından yapılan paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadelerine yer verildi.

Gıda Dedektifi ve Denetle Yöneticisi Musa Özsoy da görüntülerle ile ilgili "Otomasyon olmaması bir yana, üretimin temizlik kovasına doldurulmuş izlenebilirliği tartışılır zeytinyağıyla yapılmasına söyleyecek söz yok. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Şunu küçük bir firma yapsa ne olurdu?" diye yazdı.

Dardanel Çanakkale üretim tesislerini de arayan T24, "toplantı" nedeniyle yetkili kişilere ulaşamadı. Konuyla ilgili şirket kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı bir açıklama yapacak.

Ürün Ambalajı

Şirket de videoda gösterilen kısmın butik, tamamen el yapımı üretim modeli olduğunu ve dünyada bu şekilde uygulandığını belirtti. Açıklamada ''Burada hijyen dışı bir üretim algısı yaratmaya çalışan tüm kişi, mecra ve hesaplara karşı hukuki süreç başlatılacağını bildiririz'' denildi.

TIKLAYINIZ - Dardanel'den tartışma yaratan paketleme videosu için açıklama