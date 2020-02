‘No Bad Days' adını taşıyan turnesini İstanbul'da, 23 Eylül 2017'de bitirdikten sonra ortadan kaybolan Tom Odell, sessizliğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla bozdu. Paylaştığı notta yeni şarkısının BBC Radio 1'de yayınlanacağını duyurdu. Odell'in 'if you wanna love somebody' şarkısı 14 Haziran'da yayınlandı. İngiliz müzik eleştirmeni Mike Wass, bu şarkıyla Odell'in ilk albümündeki tarzına geri döndüğü yorumunu yaptı.