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Spor

Tolgay Arslan: Bu takımın askeri olmak istiyorum

06 Mart 2018 13:43

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor mücadelesinden 2-0 galip ayrılan Beşiktaş'ta Tolgay Ali Arslan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yetenekli orta sahası Tolgay Arslan, 2-0 galip geldikleri Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tolgay'ın açıklamaları şöyle; Bu galibiyeti bizi koruyan askerlerimize armağan ediyoruz Allah onları korusun ve yardımcısı olsun. iyi bir maç çıkardık ve galibiyeti hak ettik. Quaresma ve Pepe yoktu ama iyi oynayarak 3 puanı aldık. Kendimi 8 numarada daha rahat hissediyorum, mücadeleye girmek istiyorum. Takımımın askeri olmak isityorum. Lens zor zamanlardan geçiyor ve ona sahip çıktık. bence bugün iyi oynadı.

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