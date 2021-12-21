Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı; "Ne ölümlerden döndük, bilin istedim"

ABD'ye yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, geçtiğimiz sene ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları takipçileriyle paylaştı.
Colorado'da yaşanan kazada freni boşalan TIR, araçlara çarparak durabildi. TIR'da başlayan yangının 28 araca sıçramasıyla 4 kişi hayatını kaybetmişti.
4 kişinin öldüğü kazadaki TIR şoförü hakkında paylaşım yapan Karel, "Evet o kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Çocuk korktu, panik yaptı ve muhtemelen kendini rampaya atamadı. Evet çok üzücü ama bu çocuk katil değil. O sadece işini yapıyordu" dedi.