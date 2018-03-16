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Tolga Çevik'ten Hülya Avşar'a: Bu Hülya su kaynattı, diğerini getirin!

16 Mart 2018 15:11

Hülya Avşar, geçen hafta konuk aldığı Mehmet Aslantuğ ile sohbeti sırasında "Ben şeyciyim. Erkek çalışsın, kadın evde çocuklarını kendi büyütsün, yemeğini yapsın, kocasını karşılasın" sözleriyle tepki çekmişti. Avşar'ın son konuğu ünlü komedyen Tolga Çevik oldu. Avşar'ın İngilizceyi annesinden öğrendiğini söyleyen Çevik'e ısrarla “Annenden mi öğrendin?” “İngilizceyi kim öğretti?” diye sorması şaşkınlık yarattı. Çevik, Avşar için, “Öbür Hülya Avşar'ı getirir misiniz? Bu su kaynattı” dedi. İşte o anlar!

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