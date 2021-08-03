10 yıllık arkadaşlar Tokyo 2020'de madalyayı paylaştı, sevinç gözyaşı döktü: "Bu genç jenerasyona verdiğimiz mesaj"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Barshim ve İtalyan Gianmarco Tamberi eşit sonuçlar aldı. Katarlı Mutaz Barshim, hakeme madalyayı paylaşıp paylaşamayacağını sordu. Alınan olumlu yanıtla birlikte iki atlet büyük bir coşku ile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

The Washington Post'un aktardığına göre 10 yılı aşkın süredir arkadaş olan Barshim ve Tamberi, 2.37 metreye kadar çıkarak 6 atlamayı başarıyla geçti.

Daha sonra iki atlet de Olimpiyat rekoru olan 2.39 metreyi 3 denemede geçmeyi başaramadı. Hakemler, oyunculara karşılıklı bir turda atlamayı teklif etti.

Barshim, bunun yerine iki atletin altın madalyayı paylaşıp paylaşamayacağını sordu. Yetkililer talebi kabul etti.

Tamberi, "Cevap bile vermedik. Sadece anın tadını çıkardık çünkü bunu çok istiyorduk. Biz çok iyi dostlarız" dedi.

Barshim de, "O atlın madalyayı hak ettiğimi biliyorum. O da aynı şeyi yaptı, bu yüzden o da hak ediyor" diye konuştu.

"Bu sporun ötesinde bir şey" diyen Barshim, "Bu genç jenerasyona verdiğimiz mesaj" ifadelerini kullandı.