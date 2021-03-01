Tokkal ailesi cinayetinde katil zanlısının eve giriş görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk 'u evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Şerif Boğa ’nın cinayete ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Boğa’nın evinde bulunan çorap ve ayakkabıdaki kan örnekleri, Tokkal ailesinin kan örnekleriyle eşleştiği bildirildi.

Evinde kanlı çorap ve ayakkabı ele geçirilen Mehmet Şerif Boğa, çıkarıldığı mahkemece 3 akrabasıyla birlikte ‘canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Boğa’nın Koronavirüs nedeniyle 10 gün karantinaya alındığı daha sonra normal koğuşa alınacağı öğrenildi.

Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekelerinin kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleştiği bildirildi

Yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Şerif Boğa’nın evinde bulunan kanlı çorap ve ayakkabı ile kıyafetler, Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğü’nde öldürülen Tokkal ailesi üyelerinden alınan kan ve DNA örnekler ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemede Boğa'ya ait eşyalardaki kan lekelerinin kurbanlara ait kan örnekleriyle eşleştiği bildirildi.

İfadelerinde suçlamayı kabul etmeyen katil zanlısı Boğa’nın Tokkal ailesinin Hamamyolu Caddesi’ndeki eve girişi ile çıkışını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık 450 kamerada 700 saatlik görüntü incelenirken, katil zanlısı Boğa’nın taksi ile gidip geldiği, kendisine inşaat işçisi görüntüsü vermek için inşaat eldiveni, bere, maske ve kapüşonlu mont giydiği belinde mezura taşıdığı tespit edildi.

73 dakikada 3 kişiyi öldürdüğü, kıyafet değiştirip çıktığı belirtildi

Yapılan incelemede katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa’nın, İlkay-Emel Tokkal çiftinin eve sipariş verdiği lahmacunların teslim edildiği 19.10’dan 7 dakika sonra girdiği, birlikte yemek yedikleri, önce İlkay Tokkal’ı ardından Emel ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Ali Doruk’u bıçakla öldürüp 20.30 sıralarında evden çıktığının saptandığı belirtildi. Katil zanlısının 73 dakika kaldığı evde cinayetlerin ardından Emel Tokkal’ın cep telefonunu aldığı, İlkay Tokkal’ın dolabından kıyafet seçip kanlı pantolonunu beyaz bir poşete koyarak, dışarı çıktığı öğrenildi. Üç kişiyi öldürdükten sonra güvenlik kameralarına yakalanmamak için kendi evine farklı yollardan gittiği tespit edilen Boğa’nın soğukkanlı tavırları ise dikkat çekti.

Cinayetin nedeni bilinmiyor

Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’un öldürülmesindeki neden ise henüz açıklığa kavuşmadı. Katil zanlısı Boğa’nın evinde bulunan kanlı çorap, ayakkabı ve olay günü giydiği kıyafetlerin bulunmasına rağmen ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, sürekli ‘Ben yapmadım, bilmiyorum’ dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA