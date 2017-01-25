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TOKİ, dar gelirli ailelere verdiği 192 evin 72'sini iptal etti!

25 Ocak 2017 11:55

Aksarayda'da TOKİ tarafından dar gelirli aileler için yaptırılan aylık 100 lira ödemeli 1+1 dairelerden 72'sinin kiraya verildiği tespit edilince, evler boşaltılıp, evi satın alan ailelerin sözleşmeleri iptal edildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aileler ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde 'Sosyal Konut Projesi' kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne dar gelirli ailelerin de ev sahibi olabilmesi için 192 adet 1+1 konut yaptı. Ancak konutlardan 72'sinin 300 ila 400 liraya kiraya verildiği tespit edildi. Yapılan satış sözleşmesinde dar gelirli ailenin, konutta sözleşme bitene kadar kendisi oturacağı ve başkasına bedelli ya da bedelsiz olarak devir veya kiraya veremeyeceğinin belirtilmesi üzerine bugün sabah saatlerinde TOKİ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri zabıta ve polis eşliğinde, evlerin tahliyesini başlattı. Bazı evlerin kapıları çilingir yardımıyla açıldı. Ardından evdeki eşyalar tahliye edildi. Sözleşmelerin de fesh edildiği belirtildi.

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TOKİevkiraiptaldar gelirli ailelerAksaray

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