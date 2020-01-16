T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tokat'ta 'yalancı bahar'; ağaçlar çiçek açtı

16 Ocak 2020 11:37

Tokat’ta, yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, henüz kış mevsiminin uğramadığı düşük rakımlı köylerde erik ağaçları çiçek açtı.

Şeftali, elma, kiraz ve erik üretiminin yoğun olarak yapıldığı tarım kentlerinden birisi olan Tokat, son yılların en kurak kışını geçiriyor. Tokat’ta meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı düşük rakımlı köylerde hava sıcaklıklarının gündüzleri 3 ila 9 derece dolaylarında seyretmesi birçok meyve ağacının çiçek açmasına sebep oldu.

Ağaçlar üzerindeki çiçek ve yapraklar ise açtıktan sonra gece sıfırın altına düşen sıcaklıklardan dolayı yanarak döküldü.

Tokat’ta il merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Köyündeki erik ağaçları, yaşanan yalancı baharla birlikte açtığı çiçeklerini gece soğuklarıyla kaybetti.

ETİKETLER

TOKATyalancı baharağaçlar çiçek açtıgaziosmanpaşakış meyvesi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Şubat 2020

Suriyelilerin 'sınır'da yaşamı; hava soğuk, çadır yok, sadece umut var

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşulan hareketi

Erdoğan: Kapıları açtıktan sonra geçenlerin sayısı 18 bin oldu; bu süreçte kapıları kapatmayacağız

Başına gaz kapsülü isabet eden sığınmacı hastaneye kaldırıldı

Rusya Uzmanı Yörük Işık: Her şeyi Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek; Türkiye'ye sınırlı bir tampon bölge bırakılabilir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Osmanlı tarihini değiştirecek iddia: Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp...

Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi...

İnternete erişim sorunu devam ediyor | NetBlocks: 2016'dan bu...

İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Türk birliklerinin...

Canlı Blog | 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sığınmacılar, Pazarkule Sınır Kapısı ve Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon...

Türkiye 'durdurmayacağız' dedi; sığınmacılar, sınıra ve otogarlara akın etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24