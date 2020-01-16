Tokat'ta 'yalancı bahar'; ağaçlar çiçek açtı

Tokat’ta, yüksek kesimlerde kar yağışı ve soğuk etkili olurken, henüz kış mevsiminin uğramadığı düşük rakımlı köylerde erik ağaçları çiçek açtı.

Şeftali, elma, kiraz ve erik üretiminin yoğun olarak yapıldığı tarım kentlerinden birisi olan Tokat, son yılların en kurak kışını geçiriyor. Tokat’ta meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı düşük rakımlı köylerde hava sıcaklıklarının gündüzleri 3 ila 9 derece dolaylarında seyretmesi birçok meyve ağacının çiçek açmasına sebep oldu.

Ağaçlar üzerindeki çiçek ve yapraklar ise açtıktan sonra gece sıfırın altına düşen sıcaklıklardan dolayı yanarak döküldü.

Tokat’ta il merkezine yaklaşık 15 km uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Köyündeki erik ağaçları, yaşanan yalancı baharla birlikte açtığı çiçeklerini gece soğuklarıyla kaybetti.