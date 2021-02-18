T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tokat'ta termometreler eksi 26'yı gösterdi

18 Şubat 2021 12:47

Tokat’ın Artova ilçesinde termometreler eksi 26.2 dereceyi, kent merkezinde ise eksi 19'u gösterdi.

Tarihi yapılarıyla Anadolu'nun önemli kentlerinden biri olan Tokat, Şubat ayında adeta buz kesti. Artova ilçesinde termometreler eksi 26.2 dereceyi gösterdi. Türkiye'de en soğuk ikinci bölge olan kentte sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar dondurucu soğukla karşılaştı. Soğuktan buz tutan araçların camlarını açmak kolay olmadı. Pazar esnafı ise tezgahını soğuk hava nedeni ile gecikmeli açtı. Esnaflar Pazar yerinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı. Pazar esnaflarından Ali Türk, kentte soğuk havanın oldukça etkili olduğunu belirterek, “Tezgahlarımızı açamıyoruz, bekliyoruz. Güneş çıktı ama yine etkili olmuyor. İlerleyen saatlerde tezgahımızı açacağız. Normalde 5-6 gibi açardık tezgâhımızı, birkaç saat gecikmeli açacağız” dedi.

Aracının donan camını açmaya çalışan esnaf Yılmaz Özdemir ise sabah evden çıktıklarında dondurucu bir hava ile karşılaştıklarını belirterek, “Kamyonetin camları buz tutmuştu. Açmak kolay olmadı. Bugün görmediğimiz bir hava ile karşılaştık” diye konuştu.

termometretokatsoğukkar-26

Diğer Videolar

TTB Başkanı: Filyasyon oranı turkuaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24