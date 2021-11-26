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Tokat'ta karda atlı safari

Ahırdan çıkarılan atın kar keyfi sahibi tarafından görüntülendi

26 Kasım 2021 19:26

Tokat’ta karla kaplı ormanlık alanda atlı safari, renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Beyaza bürünen Çat beldesinde at tutkunları, doğanın keyfini çıkardı. Karda atlı safari, renkli görüntüler oluşturdu.

Ahırdan çıkarılan atın kar keyfi sahibi tarafından görüntülendi.

Bir süre kar üzerine yatan atın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Oto lastikçisi Sümmani Yılmaz, Kocaeli’den memleketi Tokat'a gelerek, karda atlı safari yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: İHA

tokatkarat

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