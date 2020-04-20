T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tokat'ta karantinadaki vatandaşlara moral konseri

20 Nisan 2020 17:21

Hollanda'dan yeni tip Koronavirüs  tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara yönelik canlı müzik etkinliği yapıldı. Camlarından ellerinde Türk Bayrakları ile parçalara eşlik ettiler.

Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek 346 vatandaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor. 14 gün süre ile Gülsüm Ana Öğrenci yurdunda misafir edilecek olan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi. İki yurt binası arasında kalan alanda müzik öğretmenleri tarafından canlı müzik yapıldı.

Vatandaşlarda camlarından müziğe eşlik ettiler. 

Tulum ve maskeleri giyen görevliler oyun havaları eşliğinde oynayarak görevlilere moral verdi.

ETİKETLER

hollandatokatmini konserkonserminikoronacoronatedbir

Diğer Videolar

Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

Karantina süresi uzatılan mahalle kararı protesto etti, bölgeye çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi

Etraf bir anda aydınlandı; yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye kadar?

"AKP seçmeni ittifaktan MHP kadar memnun değil; İyi Partili seçmenler MHP ile ittifak istemiyor, HDP'li seçmen 'tek başına girelim' diyor"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı...

Bilim insanları dünyada havanın en temiz olduğu yeri buldu ...

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24