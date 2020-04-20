Tokat'ta karantinadaki vatandaşlara moral konseri

Hollanda'dan yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat'a getirilen vatandaşlara yönelik canlı müzik etkinliği yapıldı. Camlarından ellerinde Türk Bayrakları ile parçalara eşlik ettiler.

Hollanda'dan Tokat'ta getirilen 2'si bebek 346 vatandaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda misafir ediliyor. 14 gün süre ile Gülsüm Ana Öğrenci yurdunda misafir edilecek olan vatandaşlar için etkinlik düzenlendi. İki yurt binası arasında kalan alanda müzik öğretmenleri tarafından canlı müzik yapıldı.

Vatandaşlarda camlarından müziğe eşlik ettiler.

Tulum ve maskeleri giyen görevliler oyun havaları eşliğinde oynayarak görevlilere moral verdi.