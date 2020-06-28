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Tokat'taki inşaat kazısında 2 adet lahit mezar bulundu

28 Haziran 2020 12:17

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet lahit mezar bulundu.

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