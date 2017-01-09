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Tokat' ta D-100 karayolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı

09 Ocak 2017 20:18

Tokat'ta etkili olan kar yağışı sonrası D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü ulaşıma kapandı. Yüzlerce araç yolda kaldı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dün öğleden başlayan kar yağışı bu sabahtan itibaren yeniden etkili oldu. Yoğun kar yağışı sonrası uluslararası D-100 karayolunun Niksar-Reşadiye bölümünün 35'inci kilometresinde bulunan Çakmak bölgesinde sabah saatlerinde bir TIR sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kayınca tek şeriti kapattı. Daha sonra olay yerine giden Karayollarına ait araçlar da yolda oluşan kar birikintisinden dolayı mahsur kaldı. İran'a kadar uzanan D-100 karayolu yolda kalan araçlar dolayısıyla trafiğe kapandı. Yaklaşık 6 saattir kapalı bulunan yolda yüzlerce araç uzun kuyruklar oluşturdu. Çok sayıda çekici, TIR, otomobil yolda mahsur kaldı. Kızılay Tokat Şubesi yolda kalan sürücülere su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu. Sürücüler yol üzerinde bulunan özel bir istasyonda yolun açılmasını bekliyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede ekipler çalışmaları güçlükle yürütüyor. Sakarya'dan Van'a giden TIR sürücüsü Mehmet Şen, yaklaşık 6 saatir yolda beklediğini söyledi. Tokat Valisi Cevdet Can, yolun açılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.

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